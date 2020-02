TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 7 februari IDR

07 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Locke & Key’, vanaf vandaag op Netflix

Zin in een spannende reeks? Dan zit je vanaf vandaag goed bij Netflix, want zij gaan van start met ‘Locke & Key’. Het verhaal? Nadat vader Locke op mysterieuze wijze wordt vermoord, verhuizen de drie kinderen en hun moeder naar hun oude huis, ‘Keyhouse’. Al snel vinden ze er magische sleutels die een link lijken te hebben met het bizarre overlijden van hun vader. Terwijl de kinderen de verschillende sleutels en de bijbehorende unieke krachten ontdekken, ontwaakt een mysterieuze demon die niet stopt voordat hij die sleutels zelf in handen heeft...

‘The Voice Kids’, 20u40 op VTM

Toen wij jong en onbezonnen waren, hadden wij in de verste verte geen podiumprésence. Of enige présence tout court. Daarom kunnen wij niet wachten om opnieuw met open mond te kijken naar wat de mini-talentjes uit ‘The Voice Kids’ presteren. Zij laten niet alleen het beste van zichzelf zien op het podium, ze combineren het ook nog eens met fantastische zangprestaties. Coaches K3, Laura Tesoro, Sean Dhondt en Gers Pardoel gaan het nog moeilijk krijgen!

‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, 23u35 op Q2

Meer zin om, in aanloop naar de Oscars van zondag, een filmpje mee te pikken dat enkele jaren geleden in de prijzen viel? Dan zit je goed bij Q2, want zij zenden ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ uit. Daarin draait alles rond Mildred Hayes (Frances McDormand). Zij huurt drie grote reclameborden aan de rand van de stad om aandacht te vragen voor de onopgeloste moord op haar dochter. Straffe en aangrijpende film, geloof ons maar.

‘Friends with benefits’, 20u35 op Vijf

Seks! Mila Kunis! Seks! Justin Timberlake! Seks!

‘De laatste 24 uur: Willeke Alberti’, 21u30 op NPO 1

Wat als... je nog maar 24 uur te leven had? Een vraag die we liever niet beantwoorden, maar gelukkig hebben ze bij NPO 1 televisieprogramma’s om dat uit te zoeken. Vanavond is de Nederlandse zangeres Willeke Alberti aan de beurt. Ze heeft niet echt zin om zich dat voor te stellen, maar ze besluit er toch in mee te gaan. Of dat ook amusante/ophefmakende/ontroerende televisie oplevert, ontdek je vanaf 21u30!