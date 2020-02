TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 15 februari IDR

15 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dertigers (compilatie)’, 21u40 op Een

Eerlijk? Wij hebben er behoorlijk de pest in dat de seizoensfinale van het tweede seizoen van ‘Dertigers’ alweer afgelopen is. Gelukkig krijgen we de avonturen van Saartje (Kim Van Oncen) en co vanavond nog een keertje op ons scherm te zien, want Een zendt immers een compilatie uit van de laatste zes afleveringen. Dat het derde seizoen maar snel klaar is!

‘Nachtwacht’, 22u10 op Canvas

Goed nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’, want vanavond is er alweer een nieuwe aflevering van deze talkshow met Jan Leyers. Dit keer buigen Jan en zijn gasten zich over de vraag of gevangenissen (zoals we die nu kennen) niet moeten worden afgeschaft...

‘The Expendables’, 22u50 op VTM

Sylvester Stallone! Jason Statham! Dolph Lundgren! Mickey Rourke! Voila, vier goede redenen om naar ‘The Expendables’ te kijken. Graag gedaan!

‘Het vonnis’, 20u40 op CAZ

Toegegeven: er zijn weinig films die wij in de cinema gaan kijken. En er zijn zo goed als geen films die we dan nog eens twee keer gaan bekijken. ‘Het vonnis’ is zo’n uitzondering. Het verhaal draait om Luc Segers (een fenomenale Koen De Bouw) die een auto-ongeluk heeft en drie weken in coma ligt. Luc schakelt een advocaat in om de dader achter tralies te krijgen, maar door een procedurefout komt de man vrij. En dan slaan bij Luc de stoppen door...

‘Oasis: Supersonic’, 00u05 op NPO 3

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! De Nederlandse zender NPO 3 brengt immers ‘Oasis: Supersonic’ op de buis, waarin reportagemaker Mat Whitecross kijkt naar de opkomst, glorietijd en fikse ruzies die een van de grootste Britse bands ever kenmerkten...