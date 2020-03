TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 14 maart DBJ

14 maart 2020

16u01 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Revenant’, 20u40 op VIER

Het heeft Leonardo DiCaprio bloed, zweet en tranen gekost om zijn eerste Oscar binnen te halen en het lijkt wel alsof hij dat hier allemaal op één hoop gooide. Letterlijk dan. Kuchend, rochelend en kruipend baant hij zich 2,5 uur lang een weg door het Wilde Westen op zoek naar de moordenaar van zijn zoon. De prachtige natuurbeelden krijg je er gratis bij.

‘Baby Driver, 20u30 op Q2

Een manipulatieve Kevin Spacey in de hoofdrol. Tiens, waar hebben we dat nog gehoord? De verguisde acteur doet gelukkig niets af aan de kwaliteit van deze film, waarin vooral de weergaloze openingsscène ons is bijgebleven. Ook de popsoundtrack is geweldig.

‘Far From The Madding Crowd’, 20u25 op Vitaya

Elke reden is goed om Mathias Schoenaerts in bloot bovenlijf te zien. Want dat gebeurt opnieuw in deze film. Reken daarbij nog eens een prima actrice als Carrie Mulligan, een hoop mooie kostuums en wat schattige schaapjes en je komt al een heel eind.