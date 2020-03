TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 3 maart IDR

03 maart 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zie mij graag’, 20u40 op Eén

Ook deze week kunnen de fans van ‘Zie mij graag’ hun hartje ophalen, want Eén zendt vanavond de achtste aflevering uit van deze tragikomische serie. In deze episode draait alles rond de shopverslaving van Sas (Ini Massez), die online massa’s kleding koopt. Gunther (Wouter Bruneel) wil haar helpen, maar ontdekt dan ook dat er op het wereldwijde web heel wat koopjes te vinden zijn...

‘Meer vrouw op straat’, 21u20 op Canvas

We zouden hier hele epistels kunnen neerpennen over de inhoud van het nieuwe programma van Sofie Lemaire, maar in feite is het heel simpel: Sofie wil dat meer opmerkelijke Vlaamse vrouwen een straat naar hen vernoemd krijgen. Wij zijn alvast voorstander van een ‘IDR’-laan in iedere stad!

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, 20u35 op VTM

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vanavond serveert VTM eindelijk ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Een nieuw kookprogramma, gebaseerd op de succesrecepten van ‘De beste hobbykok van Vlaanderen’ en ‘Mijn pop-uprestaurant’, met Sergio Herman en Marcelo Ballardin als juryleden. Wij krijgen daar spontaan een hongerke van!

‘Onderzoeksrechters’, 21u45 op VTM

Dankzij de verschillende reeksen van ‘De rechtbank’ hebben wij (min of meer) een idee van hoe het Belgische gerecht werkt. Maar wat een onderzoeksrechter precies doet, is ons nog niet geheel duidelijk. VTM neemt vanaf vanavond acht weken lang de nobele taak op zich om ons van onze onwetendheid af te helpen. Dat doen ze via ‘Onderzoeksrechters’, een docureeks waarbij acht Vlaamse onderzoeksrechters worden gevolgd.

‘Beauty laid bare’, 23u35 op BBC 1

Geen zin in shopverslavingen, vrouwenproblemen, culinaire avonturen of educatief vertier? Dan kan je gelukkig ook bij de Britse zender BBC 1 terecht. Zij brengen de eerste aflevering van de driedelige documentaire ‘Beauty laid bare’ op de buis, waarin vier jonge Britten zich twee weken lang onderdompelen in de Amerikaanse beautysector. Geloof ons: wij denken vanaf nu twee keer na voor we ons gezicht plamuren...