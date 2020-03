TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 5 maart IDR

05 maart 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Is er een dokter in de zaal?’, 20u40 op Eén

Wat krijg je als je Philippe Geubels - aka een notoire hypochonder - een humoristische panelquiz over gezondheidsgerelateerde onderwerpen laat presenteren? Het uitstekende ‘Is er een dokter in de zaal?’, tiens. Vanavond gaat het tweede seizoen van start, waarbij Philippe nog steeds het gezelschap krijgt van de gediplomeerde arts Sofie Lemmens om ieder medisch fabeltje te ontkrachten.

‘First dates’, 21u25 op Eén

Een datingshow waarbij vrijgezellen uit heel Vlaanderen met elkaar gematcht worden in een pop-uprestaurant in Mechelen. Voilà, nu bent u ook weer mee met het opzet van ‘First dates’.

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op VIER

Dat je een landenstrijd ook kan uitvechten op een onbewoond eiland (in plaats van in een studio zoals bij ‘Holland - België’), moeten ze bij ‘Expeditie Robinson’ gedacht hebben. En daarbij worden alle kandidaten dit keer tot het uiterste getest in de loodzware immuniteitsproef.

‘Pitch Perfect’, 20u35 op Q2

Als er iemand aan ons vraagt hoe we ‘Pitch Perfect’ zouden omschrijven, dan kunnen we het kort houden: ‘Glee’, maar dan grappiger én gemener. Het verhaal draait in deze film rond twee rivaliserende a-capellagroepen, de Barden Bellas en de Treblemakers. Zij willen beiden een belangrijke, internationale zangwedstrijd winnen. En dat zorgt uiteraard voor de nodige portie drama en sensatie!

‘Floortje terug naar het einde van de wereld’, 21u30 op NPO 1

Wij hebben Tom Waes en zijn ‘Reizen Waes’, in Nederland doen ze het met Floortje Dessing. Zij is bekend van ‘Floortje naar het einde van de wereld’, waarin ze mensen opzoekt die ergens in een ontiegelijk gat op planeet aarde zijn gaan wonen. In ‘Floortje terug naar het einde van de wereld’ zoekt ze enkelen onder hen opnieuw op, omdat ze wil weten wat er van hen geworden is. In deze derde aflevering trekt ze naar Jemen, waar Floortje dit keer het verhaal brengt dat ze eerder niet kon brengen, omdat ze het grootste deel van haar verblijf in een schuilkelder zat...