TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 18 februari IDR

18 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zie mij graag’, 20u40 op Eén

Ook deze week kunnen de fans van ‘Zie mij graag’ hun hartje ophalen, want Eén zendt vanavond de zevende aflevering uit van deze tragikomische serie. In deze episode blijkt onder andere dat het crashdieet van Gunther (Wouter Bruneel) niet zo’n bijster slim plan is. Dat hadden wij ook al kunnen vertellen hoor!

‘Winteruur’, 23u00 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan acteur Stefaan Degand. Wij zijn alvast benieuwd wat hij komt declameren...

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Vorige week mochten Wesley Sonck, zijn partner Virginie en hun kinderen een tripje down memory lane maken naar 1990, het jaar waarin Wesley 12 werd. Deze week is het de beurt aan zanger Sam Bettens, zijn partner Stef en hun kroost. Zij worden teruggeflitst naar 1984, toen Sam twaalf kaarsjes mocht uitblazen op zijn verjaardagstaart. Of dat net zo’n leuke televisie oplevert als vorige week, ontdek je vanaf 20u35 op VTM.

‘Cash or Trash’, 21u20 op VIJF

Hoera voor VIJF, want zij bedienen de fans van Martien - wijnen, wijnen, wijnen - Meiland op hun wenken. De zender pakt immers uit met ‘Cash or Trash’, een gloednieuw brocantemagazine met de pater familias van ‘Chateau Meiland’. Wat goed!

‘Au pairs’, 21u20 op NPO 3

Droom jij van een leven in LA, maar ben je te lui om effectief iets te ondernemen? Dan kan je ook naar ‘Au pairs’ kijken, een Nederlandse reeks waarin vier vrouwen worden gevolgd die als au pair aan de slag gaan in de Amerikaanse stad. Of de hooggespannen verwachtingen van de dames ook ingelost worden, ontdek je vanaf 21u10 op NPO 3!