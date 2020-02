TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 9 februari IDR

09 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kamp Waes’, 20u00 op Een

De voorbije weken onderwierp onze favoriete durfal Tom Waes vijftien kandidaten aan de selectieproeven die de Belgian Special Forces moeten doorlopen. Vandaag staat er een terugblikaflevering op het programma, waarin ook nooit eerder vertoond materiaal alsnog de buis zal halen.

‘Over water’, 20u50 op Een

Alweer een hoogdag voor de luie meerwaardezoeker, want na ‘Kamp Waes’ hoef je helemaal niet te zappen. Bij Eén zenden ze immers de vijfde aflevering uit van het tweede seizoen van dramareeks ‘Over water’. Daarin probeert De Pelsmaecker (Ruth Becquart) de havenschepen aan haar kant te krijgen...

‘Arno - Dancing inside my head’, 21u45 op Canvas

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Canvas zendt immers vanaf 21u45 ‘Arno - Dancing inside my head’ uit, waarin filmmaker Pascal Poissonnier de Belgische rocker Arno Hintjens volgt tijdens de opnames van zijn album ‘Human incognito’, en vervolgens op tournee trekt door Europa, de VS en Japan. Konichiwa-uw!

‘The shape of water’, 20u40 op CAZ

Geen zin in ‘Over water’, maar staat je hoofd wel naar een aquatisch avontuurtje, Goed nieuws, want op CAZ zenden ze vanavond ‘The shape of water’ uit, een wondermooi sprookje over de romance tussen een dove schoonmaakster en een vreemd waterwezen. Regisseur Benicio Del Toro kreeg hier geheel terecht de Oscars voor Beste Regisseur en Beste Film voor, als je het ons vraagt.

‘The pale horse’, 22u00 op BBC 1

Een Britse misdaadserie? Dan zijn wij sowieso al geboeid, maar als het ook nog eens om een bewerking gaat van het gelijknamige boek van crime queen Agatha Christie, dan zijn wij helemaal enthousiast. Het verhaal? Wanneer de naam van Mark Easterbrook (Rufus Sewell) opduikt op een lijstje in de schoen van een dode vrouw, gaat de man op onderzoek uit. Die speurtocht brengt hem naar drie oude vrijsters, in een dorp waar lugubere dingen gebeuren. Brrrrrr...