TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 31 januari IDR

31 januari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Uncut Gems’, vanaf vandaag op Netflix

Eerlijk? Normaal lopen wij in een grote boog rond zo ongeveer iedere film waar Adam Sandler in meespeelt, maar voor ‘Uncut Gems’ maken we graag een uitzondering. Want jawel, Sandler staat extreem goed te acteren als Howard Ratner, een gokverslaafde juwelier die zich heel wat problemen op de hals haalt. En dat vinden wij niet alleen, want de film kreeg heel wat nominaties achter z’n naam in Amerika. Je zou hem bijna een stinker als ‘Jack & Jill’ vergeven. Bijna.

‘Taylor Swift: Miss Americana’, vanaf vandaag op Netflix

Geen zin in Adam Sandler, maar kan een avondje Netflix jou wel bekoren? Dan kan je jezelf ook verdiepen in het leven van Taylor Swift. Sinds vandaag is immers ook ‘Taylor Swift: Miss Americana’ beschikbaar op de streamingdienst. Daarin gunt Taylor haar fans (en de rest) een inkijk in haar leven. Best opmerkelijk, aangezien de popster de voorbije jaren er alles aan deed om haar privéleven af te schermen. Ga dat zien, ga dat zien!

‘Procureurs’, 21u20 op Canvas

Afgelopen maandag gooide de staking bij de Openbare Omroep nog roet in onze tv-plannen, en moesten we voor de laatste aflevering van ‘Procureurs’ nog even op onze honger blijven zitten. Gelukkig heeft Canvas spijt, want vanavond kunnen we wel naar de finale episode kijken. Daarin praat Gilles De Coster nog steeds met procureurs en parketmagistraten. Dit keer vertellen ze hoe ze zich tegenwoordig eerder de boeman dan de beschermer van de samenleving voelen.

‘The Secret Life of Pets’, 20u40 op VTM

Kan al het bovenstaande jou gestolen worden? Dan zit je goed bij VTM, want zij bieden met ‘The secret life of pets’ een schattig (en harig) alternatief op Adam Sandler, Taylor Swift en Gilles De Coster. In deze Amerikaans-Japanse animatiefilm moeten twee honden samenwerken om een konijn te stoppen dat een leger wil vormen van achtergelaten huisdieren. Het doel val dat niet zo lief, maar wel klein konijntje? Wraak nemen op alle huisdieren die het wel goed hebben. Ieder z’n ding, denken wij dan.