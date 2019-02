TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis DBJ

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Down the road’, 20u35 op Een

Was jij ook zo’n fan van het eerste seizoen van ‘Down the road’, de reportagereeks waarin Dieter Coppens met enkele jongeren met het syndroom van Down op roadtrip trok? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want vanavond gaat op Een het tweede seizoen van start. Daarin trekt Dieter met zes nieuwe reisgezellen naar Zuid-Afrika voor een drie weken durend avontuur.

‘Blind Getrouwd’, 20u35 op VTM

Meer zin in een realityreeks waarin tien singles met een wildvreemde in het huwelijksbootje stappen? Dan moet je vanaf 20u35 afstemmen op VTM, want in ‘Blind Getrouwd’ gebeurd er precies dat. Vanavond is te zien hoe Annelies trouwt met Joris én worden de laatste twee koppels bekendgemaakt. Spannend!

‘Stukken van mensen’, 21u35 op Vier

Ja, wij zijn best wel fan van ‘Stukken van mensen’, het programma waarin Bekende (en minder bekende) Vlamingen komen leuren met een object waarvan ze denken dat het veel geld waard is. Tv-coryfee Luc Appermont draaft vanavond op als de Bekende Vlaming met een bijzonder item. En in het geval van Luc klopt het nog ook: hij komt een Russisch icoon uit de 19de eeuw slijten. Of dat ook succesvol is, ontdek je vanaf 21u35!