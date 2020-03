TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 11 maart Redactie

11 maart 2020

‘De Luizenmoeder’, 20u35 op VTM

Is dit de laatste aflevering van ‘De Luizenmoeder’? Het is althans de laatste van het tweede seizoen, en dat zou ook weleens de allerlaatste kunnen zijn, want ook de Nederlandse reeks - waar deze op gebaseerd is - kende geen derde. Het mogelijke afscheid wordt wel feestelijk, want basisschool De Akker bereidt zich op voor een superheldenfeest, waar ook het afscheid van Juf Chantal gevierd zal worden.

‘Stukken van Mensen’, 21u35 op VIER

Echte kunst, echte bedragen, echt deals. Wij zijn diep bedroefd dat dit al de voorlaatste aflevering van het seizoen is. Positieve noot: op NPO1 kan u vóór ‘Stukken van Mensen’ (om 20u30) kijken naar ‘Tussen kunst en kitsch’, een bijna even fijn programmaatje waarin allerlei curiosa worden getaxeerd.

‘Tom Fietst’, 20u40 op Eén

Zijn reis rond de wereld brengt Tom Boonen vanavond naar Guatemala, waar de ex-wereldkampioen Carlos Marroquin ontmoet. Hij maakt huishoudapparaten van fietsen. “Daar is vooral de menselijke warmte en gastvrijheid me bijgebleven”, blikt Boonen terug op die reis. “Maar ook de armoede. Het huis van Carlos was overdag een fietsenwinkel, maar aan het eind van de dag werd alles bij elkaar gekeerd en zette hij er een tafel en matras want zijn gezin woonde er ook.”