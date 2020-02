TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 8 februari IDR

08 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Nachtwacht’, 22u10 op Canvas

Goed nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’, want vanavond is er alweer een nieuwe aflevering van deze talkshow met Jan Leyers.Dit keer buigen Jan en zijn gasten zich over de vraag of minder werken voor hetzelfde geld haalbaar is. Als wij ons even mogen mengen: absoluut!

‘Red sparrow’, 20u30 op VTM

Wie ons een beetje kent, die weet dat wij aan de aanwezigheid van Matthias Schoenaerts genoeg hebben om een film te bekijken. In het geval van ‘Red sparrow’ krijgen we er ook nog eens een goed verhaal bij, waarin alles draait rond Dominika (Jennifer Lawrence). Zij is een ballerina die door de Russische inlichtingendienst wordt opgeleid tot ‘sparrow’, een verleidster die geheimen moet ontfutselen. Onze - a girl can dream, right? - Matthias speelt de baas van de spionagedienst, die toevallig ook de creepy oom van Dominika is...

‘The legend of Tarzan’, 20u25 op Vier

Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Om maar te zeggen: who cares waar de film over gaat, als het hotste exportproduct van Zweden - na de Billy boekenkast van Ikea - er de hoofdrol in heeft?

‘No country for old men’, 20u40 op CAZ

Meer zin in een filmisch meesterwerkje van de broertjes Coen? Dan moet je afstemmen op CAZ, want zij brengen vanavond ‘No country for old men’ op de buis. Daarin draait alles om de Texaan Llewelyn Moss (Josh Brolin). Hij denkt ongemerkt weg te komen met het geld van een mislukte drugsdeal, maar dat is buiten de bestolen criminelen gerekend. Zij sturen immers huurmoordenaar Anton Chigurh (Javier Bardem) op Moss af. Wat volgt is een spannende misdaadthriller met een flinke geut westerninvloeden. Yee-haw!