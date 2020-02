TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 14 februari IDR

14 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vera’, 20u35 op Een

Hoezo, alle tv-detectives zijn jong en sexy? Dan heeft u nog nooit van Vera Stanhope (Brenda Blethyn) gehoord, het hoofdpersonage van - jawel - ‘Vera’. Vanaf vanavond zendt Een alweer het tiende seizoen uit van deze reeks. Deze keer draait het om een man die dood wordt aangetroffen wanneer de deurwaarders zijn huis in beslag komen nemen. Dolletjes!

‘The Voice Kids’, 20u40 op VTM

Toen wij jong en onbezonnen waren, hadden wij in de verste verte geen podiumprésence. Of enige présence tout court. Daarom kunnen wij niet wachten om opnieuw met open mond te kijken naar wat de mini-talentjes uit ‘The Voice Kids’ presteren. Zij laten niet alleen het beste van zichzelf zien op het podium, ze combineren het ook nog eens met fantastische zangprestaties. Coaches K3, Laura Tesoro, Sean Dhondt en Gers Pardoel gaan het nog moeilijk krijgen!

‘Louis Theroux: selling sex’, 20u30 op NPO 3

Ja, ‘t is Valentijn vandaag, maar dat feest van de liefde laten we met plezier aan ons voorbij gaan. Net als Louis Theroux focussen wij op wat echt belangrijk is. Een documentaire over het leven van sekswerkers bijvoorbeeld.

‘The Graham Norton Show’, 23u35 op BBC 1

Meer zin in een gezellige talkshow? Dan ben je bij de Britse omroep BBC 1 aan het juiste adres. In de voorlaatste aflevering van het alweer 26ste (!!!) seizoen van ‘The Graham Norton Show’ ontvangt gastheer Graham Norton popster Justin Timberlake, actrice Anna Kendrick, danseres Oti Mabuse en collega-presentator Alan Carr. Wij zijn vooral benieuwd naar de dynamiek tussen Graham en Alan, om eerlijk te zijn. ‘chatty Man’, de talkshow van Carr, werd immers stopgezet omdat die van Norton beter scoorde...