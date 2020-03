TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 9 maart DBJ

09 maart 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Down The Road’, 20u40, Eén

Dieter Coppens en zijn reisgezellen rijden vanavond Marokko binnen. Hun reis is al bewogen geweest. Liefdesrelaties ontstonden en braken opnieuw uit elkaar en vorige week nog outte Peter zich voor de hele groep als homo. Voor veel groepsleden is deze trip hun eerste buiten Europa.

‘Beat VTM’, 20u35, VTM

3-3 is het inmiddels tussen Team VTM en Team Vlaanderen in ‘Beat VTM’. Vanavond kan Koen Wauters zijn groep op voorsprong brengen in een mysterieuze ‘Mission Impossible’-opdracht. Wat die precies inhoudt is niet duidelijk, maar de presentator vertelde wel al dat hij ter voorbereiding een cursus abseilen en sloten kraken volgde.

‘Topdokters’, 21u35, VIER

Aan het zevende seizoen is ‘Topdokters’ aanbeland en kijkers blijven ervan smullen. Vanavond ontvangt professor Ombelet een koppel dat in Nederland al verschillende IVF-behandelingen probeerde. Prof. Mommaerts ziet een man met een grote cyste op zijn oog. En dr. Moreels moet een keizersnede uitvoeren.