TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 13 februari

13 februari 2020

Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Raymond!’, 21u30 op Een

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Een zendt immers vanaf 21u30 het eerste deel van de driedelige documentaire ‘Raymond!’ uit, waarin reportagemaker Karel Van Mileghem - naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de muzikant - het leven schetst van de beroemde bard.

‘Dertigers’, 22u05 op Een

Eerlijk? Wij hebben er behoorlijk de pest in dat ‘Dertigers’ vanavond al z’n seizoensfinale kent, want wij hadden gerust nog wat langer van deze reeks willen genieten. Vanavond komen de vrienden samen om Alex (Kristof Goffin) te steunen op de begrafenis van zijn vader. Triest nieuws, maar gelukkig weten we ondertussen al wel dat er een derde seizoen komt. Op die manier eindigen we alsnog op een positieve noot, toch?

‘Alloo in de nacht’, 22u10 op VTM

Eerlijk? Wij slapen het liefst ‘s nachts, maar voor Luk Alloo blijken de kleine uurtjes vooral voer voor het vierde seizoen van z’n reportagereeks ‘Alloo in de nacht’. Hij liever dan wij!

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op Vier

Dat je een landenstrijd ook kan uitvechten op een onbewoond eiland (in plaats van in een studio zoals bij ‘Holland- België’), moeten ze bij ‘Expeditie Robinson’ gedacht hebben. Met succes, want de kampen treffen elkaar in een zenuwslopende proef én wraakeiland heeft er ondertussen ook een nieuwe bewoner bijgekregen...

‘Auwch_’, 21u45 op Vier

Een nieuw seizoen van ‘Auwch_’? Dat wil zeggen dat we opnieuw kunnen gniffelen met de gênante situaties waarin Ben Segers en Axel Daeseleire verzeild geraken. Hoera dus!