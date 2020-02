TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 12 februari IDR

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op één’, 20u40 op Een

Nee, ‘t is niet alleen Tom Waes die reisreportages maakt voor Een. Ook presentator Kobe Ilsen mocht zich daar in ‘Op één’ aan wagen. Kobes speurtocht - waarbij hij de wereld rondreist om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen op gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties - brengt hem vanavond naar Mongolië. Hoofdstad Ulaanbaatar is immers een van de steden met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld.

‘De verdwijning van Britta Cloetens’, 21u30 op Een

Meer zin in een docureeks? Ook dan zit je goed bij Een, want zij gaan van start met de eerste aflevering van de driedelige reeks ‘De verdwijning van Britta Cloetens’. Daarin wordt het onderzoek naar de ophefmakende verdwijning van de 25-jarige Britta Cloetens gereconstrueerd. Zij verdween op 23 april 2011 na een bezoek aan de showroom van een garage. De makers kregen exclusieve toegang tot het onderzoeksdossier en de vele videoverhoren van de verdachte, autoverkoper Tijl Teckmans. Ze konden ook videobeelden bekijken van de gerechtelijke reconstructie met Teckmans. Die unieke informatie wordt aangevuld met reconstructiebeelden en heel wat gesprekken. Straffe televisie, geloof ons maar!

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

In de zesde aflevering van het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ draait alles om klimaatbewustzijn. Directeur Erik (Tom Audenaert) wil ‘dikketruiendag’ hiervoor gebruiken en heeft ook een instagramaccount aangemaakt voor de school. Of dat ook zulke gênante situaties oplevert als vorige week, ontdek je vanaf 20u35 op VTM!

‘The Sky is the Limit’, 20u35 op Vier

Hoera, vanavond kan je op Vier terecht voor alweer een nieuwe aflevering van ‘The Sky is the Limit’. Reportagemaker Peter Boeckx vond enkele opvallende figuren, zoals fashionista Romy Biscop uit bovenstaand filmpje.

‘Stukken van mensen’, 21u40 op Vier

Te lui om na ‘The sky is the limit’ weg te zappen? Goed nieuws, want je kan gewoon blijven kijken naar de derde aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Stukken van mensen’!