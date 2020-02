TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 29 februari IDR

29 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘La trêve’, vanaf vandaag op Netflix

We zouden hier gigantische epistels kunnen neerpennen over waarom iedereen naar het tweede seizoen van ‘La Trêve’ moet kijken, maar we gaan dat bewust niet doen. Als u nu nog niet weet hoe spannend het eerste seizoen van deze Waalse misdaadreeks is, dan kan geen hulp meer baten. There, we said it.

‘Nachtwacht’, 22u15 op Canvas

Goed nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’, want vanavond is er alweer een nieuwe aflevering van deze talkshow met Jan Leyers. Dit keer buigen Jan en zijn gasten zich over de volksjury. Moet die afgeschaft worden of heeft een volksjury haar nut? Jan en de zijnen zoeken het uit!

‘Speed’, 22u45 op VTM

Dol op actiefilms? Dan ben je vanavond bij VTM aan het juiste adres, want zij zenden ‘Speed’ uit. Daarin volgen we agenten Jack (Keanu Reeves) en Harry (Jeff Daniels). Op een dag bevrijden ze een aantal mensen die vastzitten in een lift. Wat ze niet weten is dat ze daarmee een plan van crimineel Howard Payne (Dennis Hopper) saboteren. Hij bedenkt een nieuw duivels plan, waarbij buschauffeur Annie Porter (Sandra Bullock) nooit trager dan tachtig kilometer per uur mag rijden...

‘Thor: the dark world’, 20u25 op Vier

We zouden heel wat redenen kunnen opsommen waarin je deze film moet bekijken, maar we gaan het kort houden: Thor (Chris Hemsworth) moet dit keer een hoop stoute elfjes de les spellen. Wij hebben nu al schrik!

‘Rambo: first blood - part II’, 20u40 op CAZ

De tweede en bijna beste Rambofilm, als u het ons vraagt. Maar uiteraard mag u daar ook gewoon zelf over oordelen vanavond.