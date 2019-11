TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 24 november IDR

24 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Twaalf’, 21u05 op Eén

Hoera, Vlaamse topfictie op zondag! ‘De Twaalf’ blijft scoren, niet in de eerste plaats omwille van de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer, die in de huid kruipt van schooldirectrice Frie Palmers. Heeft ze Brechtje en Roos nu wel of niet vermoord? Vanavond is het de beurt aan de vader van Brechtje, Marc Vindevogel (Koen De Sutter) om te vertellen wat zij gezien heeft. Of hij er een zelfde mening op nahoudt als Holly (Charlotte De Bruyne), ontdek je vanaf 21u05.

‘Make Belgium Great Again’, 19u55 op VTM

Vorig seizoen slaagde Frances er niet alleen in om het aantal orgaandonoren op te krikken, ze bracht onder andere ook meer drinkbussen (en dus minder plasticafval) in het straatbeeld. Een tweede seizoen van de wereldverbeterende avonturen van Lefebure kon dus niet uitblijven. Terecht, denken wij dan. Zo probeerde ze dit seizoen om weeskinderen te helpen, zoals je in bovenstaand filmpje kan zien. In deze laatste aflevering probeert Frances uit te zoeken waarom we zo vaak foto’s met een filter posten. #ijdel #ijdeler #meestijdel

‘Freddie Mercury: the great pretender’, 20u40 op CAZ

Wie na ‘Bohemian rhapsody’ toch een béétje op zijn of haar honger blijft zitten over de figuur van Freddie Mercury, kan gelukkig ook naar ‘Freddie Mercury: the great pretender’ kijken op CAZ. Vandaag is het immers dag op dag 28 jaar geleden dat de legendarische ‘Queen’-zanger het leven liet. Aan de hand van archiefbeelden en interviews komt een heel ander beeld van Freddie naar voren en wordt zijn flamboyante, publieke imago grotendeels doorprikt. Aanrader!