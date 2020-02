TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 5 februari IDR

05 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op één’, 20u40 op Een

Nee, ‘t is niet alleen Tom Waes die reisreportages maakt voor Een. Ook presentator Kobe Ilsen mocht zich daar in ‘Op één’ aan wagen. Kobes speurtocht - waarbij hij de wereld rondreist om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen op gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties - brengt hem vanavond naar Slovenië. Dat land scoort het best op de vraag of onze jongeren nog genoeg bewegen. Uitslovers!

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

In de vijfde aflevering van het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ draait alles om de schoolfoto’s. Nancy (Elise Bundervoet) heeft als voorzitster van de ouderraad een fotografe geregeld, maar dat blijkt iemand te zijn die het concept schoolfoto nogal vrij interpreteert...

‘The Sky is the Limit’, 20u35 op Vier

We hebben er een hele tijd op moeten wachten, maar sinds vorige week pakt Vier uit met het vijfde seizoen van ‘The Sky is the Limit’. Reportagemaker Peter Boeckx vond enkele opvallende figuren, zoals vastgoedmagnaat Guy Penders uit bovenstaand filmpje.

‘Bad teacher’, 20u35 op Q2

Geen zin in al het bovenstaande? Misschien ben jij dan wel te vinden voor de film ‘Bad teacher’, die op Q2 wordt uitgezonden. Daarin draait alles om de vuilgebekte Elizabeth Halsey (Cameron Diaz). Zij heeft maar een doel voor ogen en da’s een rijke man aan de haak slaan. Wanneer haar verloofde haar (enigszins begrijpelijk) dumpt, moet Elizabeth noodgedwongen opnieuw voor de klas gaan staan. Maar dat verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot...

‘Ex Machina’, 20u40 op CAZ

Mag het allemaal wat meer sci-fi voor jou? Dan kom je ongetwijfeld bij CAZ aan je trekken, want zij hebben vanavond immers ‘Ex Machina’ geprogrammeerd. Daarin draait alles rond de vraag hoe ver je kan en mag gaan met artificiële intelligentie. Bonus: Alicia Vikander speelt een sexy cyborg!