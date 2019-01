TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

22 januari 2019

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Eigen Kweek’, 20u35 op Een

Boehoe! Vanavond zitten we al aan de vierde van zes afleveringen ‘Eigen Kweek’, waardoor het derde (en laatste) seizoen stilletjesaan op z’n laatste benen begint te lopen. Al wil dat niet zeggen dat het verhaal uitdooft, integendeel. Hoewel Frank Welvaert (Wim Willaert) vrijgelaten is in afwachting van zijn proces, wil dat niet zeggen dat de rust voor de Welvaertjes is teruggekeerd. Politievrouw Chantal (Maaike Cafmeyer) ontdekt immers dat commisaris Rene (Peter Van den Begin) wel heel nauwe banden heeft met een Franse topgangster...

‘30 jaar VTM Nieuws’, 21u40 op VTM

Op 1 februari bestaat VTM precies dertig jaar. Ter ere van die verjaardag - en het besef dat we nu echt oud zijn - blikken verschillende coryfeeën van de VTM-nieuwsdienst terug op de voorbije drie decennia. Zo vertellen onder andere Dany Verstraete, Lynn Wesenbeek, Nadine De Sloovere en Stef Wauters hoe zij de belangrijkste nieuwsfeiten van de afgelopen dertig jaar beleefd hebben.

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

Je zou verwachten dat je na elf seizoenen ‘Zo man zo vrouw’ wel zo ongeveer iedere stijlblunder in het Vlaamse modelandschap gezien hebt, toch? Niet dus. En die twijfelachtige eer wordt vanavond hoog gehouden door Chantal (53) en Roberto (48). Zij voelen zich nog jong van geest en willen dat ook uiten in hun kledingstijl. Zal Jani erin slagen om dit tweetal om te toveren in een stijlvol stel? Je ontdekt het vanaf 20u35 op VIER!

‘Better Late Than Never’, 23u op NPO 3

Wat krijg je als je de jonge, Amerikaanse komiek Jeff Dye (35) de wereld laat rondreizen met acteurs Henry ‘The Fonz’ Winkler (73), William ‘Star Trek’ Shatner (87) en voormalige sporters Terry Bradshaw (70) en George Foreman (70)? De uiterst humoristische realityreeks ‘Better Late Than Never’, tiens. Daarin reizen Jeff en z’n kranige oudjes de wereld rond en leren ze nieuwe culturen kennen. Vanavond landen ze in Zweden, waar ze de Vikingen onder de loep nemen...