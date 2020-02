TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 21 februari IDR

21 februari 2020

‘The Medicis S3’, 22u10 op Een

Zin in een portie historisch drama? Dan zit je goed bij Een, want zij gaan vanavond van start met het derde (en laatste) seizoen van ‘The Medicis’. Daarin volgen we opnieuw het wel en wee van de machtige Italiaanse familie De Medici, die in het Firenze van de vijftiende eeuw de touwtjes stevig in handen hadden.

‘The bridge S4', 23u05 op Canvas

Staat vrijdagavond in jouw hoofd gelijk aan een avondje misdaden oplossen? Dan moet je bij Canvas zijn, want zij brengen het vierde (en eveneens laatste) seizoen van de Zweeds-Deense misdaadserie ‘The bridge’ in stelling. Daarin draait alles rond de moord op de leidinggevende van het Deense migratiebureau...

‘The Voice Kids’, 20u40 op VTM

Toen wij jong en onbezonnen waren, hadden wij in de verste verte geen podiumprésence. Of enige présence tout court. Daarom kunnen wij niet wachten om opnieuw met open mond te kijken naar wat de mini-talentjes uit ‘The Voice Kids’ presteren. Zij laten niet alleen het beste van zichzelf zien op het podium, ze combineren het ook nog eens met fantastische zangprestaties. Coaches K3, Laura Tesoro, Sean Dhondt en Gers Pardoel gaan het nog moeilijk krijgen!

‘Something’s gotta give’, 20u35 op Vijf

Een oude rokkenjager (Jack Nicholson) die verliefd wordt op de moeder (Diane Keaton) van zijn nieuwste verovering. Voila, tot zover onze korte samenvatting van de romantische komedie ‘Something’s gotta give’. Graag gedaan!

‘De laatste 24 uur’, 21u30 op NPO 1

Wat als... je nog maar 24 uur te leven had? Een vraag die we liever niet beantwoorden, maar gelukkig hebben ze bij NPO 1 televisieprogramma’s om dat uit te zoeken. Vanavond is de Nederlandse stand-upper Jörgen Raymann aan de beurt. Of dat ook amusante/ophefmakende/ontroerende televisie oplevert, ontdek je vanaf 21u30!