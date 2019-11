TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 28 november IDR

28 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Midsommar’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Ari Aster, de regisseur van horrorprent ‘Hereditary’ heeft met ‘Midsommar’ een nieuwe en minstens zo angstaanjagende film gemaakt. De film, die vanaf vandaag te bekijken valt op Proximus en Telenet en een soort remake is van de Britse cultklassieker ‘The Wicker Man’ uit 1973, draait rond het vreemde Midzomerfestival in een afgelegen Zweeds dorpje. Op het eerste zicht lijkt het er allemaal heel erg vrolijk aan toe te gaan, maar niets blijkt minder waar...

‘Merry happy whatever’, vanaf 28 november op Netflix

Toegegeven: wij worden in aanloop naar de feestdagen altijd lichtjes onpasselijk als we Mariah Carey voor de triljoenste keer ‘All I want for Christmas is you’ horen blèren, om nog maar te zwijgen van het hele arsenaal aan kerstfilms dat ons tegemoet komt. Toen Netflix dus met de suggestie voor ‘Merry happy whatever’ kwam, stonden wij al klaar om dat vakkundig te negeren. Tot we ontdekten dat dit geen wollige kerstreeks is, maar wel een sarcastische serie die het hele opgeklopte sfeertje rond 25 december op de korrel neemt.

‘Boer zkt. Vrouw: De Wereld Rond’, 20u40 op VTM

We kunnen het amper geloven, maar vanavond is het alweer de laatste aflevering van onze favoriete agrarische datingshow. Daarin blikken Marianne, Gerard, Etienne, Stephan en Victor - in het gezelschap van presentatrices An Lemmens en Dina Tersago - terug op hun liefdesavontuur. Aansluitend is het trouwens ‘Alloo bij de wegpolitie’ en da’s ook voor de laatste keer dit seizoen.

‘The Big Bang Theory S12’, 19u35 op Q2

Eerlijk? Wij weten al een tijdje niet zo goed wat we met ons leven aan moeten sinds bekend raakte dat ‘The Big Bang Theory’ er na het twaalfde seizoen mee stopt. Enerzijds waren we dus blij dat Q2 ons de kans gaf om ook nog van die laatste reeks te genieten, maar na vanavond moeten we onherroepelijk afscheid nemen van Sheldon, Penny, Leonard en de rest van de bende...

‘Elton John: uncensored’, 22u00 op BBC 1

Wie onze tv tips een beetje volgt, die weet dat wij heel erg kunnen genieten van een muziekdocumentaire op tijd en stond. Awel: tijd en stond zijn vanavond hier, want wij stemmen sowieso af op ‘Elton John: uncensored’, waarin de Britse muzikant Elton John wordt geïnterviewd door de geweldige - en eveneens Britse - talkshowhost Graham Norton. AWESOME!