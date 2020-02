TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 24 februari IDR

24 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Down the road’, 20u40 op Een

Was jij ook zo’n fan van het eerste en tweede seizoen van ‘Down the road’, de reportagereeks waarin Dieter Coppens met enkele jongeren met het syndroom van Down op roadtrip trok? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want vanavond kan je op Een naar de vierde aflevering van het derde seizoen kijken. Daarin trekt Dieter met zes nieuwe reisgezellen naar Spanje en Marokko voor een drie weken durend avontuur. Vandaag mag/moet de groep het drie dagen lang rooien zonder Dieter en begeleidster Saar, wat niet zo evident blijkt te zijn...

‘Corps diplomatique’, 20u30 op Canvas

Onlangs trakteerde Vier ons op het uitstekende ‘De ambassade’, waarbij we acht weken lang een inkijkje kregen in het reilen en zeilen van verschillende consulaten en ambassades. Op Canvas vonden ze dat duidelijk ook een goed idee voor een programma, want zij gaan van start met ‘Corps diplomatique’, een vierdelige documentairereeks waarin reporter Bart Aerts een blik werpt achter de schermen van de Belgische diplomatie.

‘Beat VTM’, 20u35 op VTM

Voor wie er nog aan twijfelde: dankzij ‘Beat VTM’ is de strijd tussen Bekend en Onbekend Vlaanderen helemaal losgebarsten. Nadat Mathias Coppens (41) verloor van uitdager Geert (29) tijdens het besturen van de hoogste torenkraan van België, is het nu de beurt aan Olga Leyers (22). Zij neemt het op tegen Margaux (26). Zij wil uitzoeken wie van beide dames het best kan cheerleaden. Wie van beiden het haalt, ontdek je vanaf 20u35... op VTM natuurlijk. Als je daarna geen zin hebt om te zappen, kan je vervolgens kijken naar ‘De MUG’, een nagelnieuwe realityreeks over de spoeddienst van ZNA Stuivenberg.

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

De fans van ‘Topdokers’ kunnen hun hartje ophalen, want vanavond zendt VIER alweer een nieuwe aflevering uit van deze docureeks. Dit seizoen volgt ‘Topdokters’ prof. Nasser Nadjmi (MKA-chirurg en de ex van Phaedra Hoste), dr. Marijke De Raes (militair spoedarts), dr. Reginald Moreels (humanitair chirurg en voormalig minister), prof. Guy-Bernard Cadière (digestief chirurg), dr. Inge Van Herreweghe (neonatoloog), prof. Willem Ombelet (fertiliteitsarts), prof. Maurice Mommaerts (MKA-chirurg) en dr. Bart Vanderheyden (militair chirurg).

‘MasterChef’, 22u00 op BBC 1

“Het leven is een strijd”, orakelt onze bomma soms. Als je die redenering volgt, lijkt het niet meer dan logisch dat dit ook opgaat voor koken. BBC 1 is het met ons eens, want daar zijn ze al een hele tijd bezig met het nieuwe seizoen van ‘MasterChef’. Juryleden Gregg Wallace en John Torode onderwerpen ook dit seizoen een nieuw blik kandidaten aan een slopende reeks culinaire proeven. We krijgen er spontaan een hongerke van!