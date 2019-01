TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

26 januari 2019

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Pippa’, 20u25 op VTM

Dat Nathalie Meskens alles kan, hoeven we u ondertussen niet meer te vertellen. Maar omdat ze bij VTM graag willen illustreren dat we gelijk hebben, schotelen ze daar vanavond de komedie ‘Pippa’ nog eens voor. Daarin kruipt La Meskens in de huid van Pippa, een vrouw die na vijf jaar huwelijk wil scheiden. Wanneer de scheiding niet zo vlot loopt als Pippa had gehoopt, begint ze na te denken over dé perfecte manier om van haar bijna-ex verlost te geraken...

‘Thor: The Dark World’, 20u25 op Vier

We zouden hier ellenlange epistels kunnen schrijven over waarom je naar deze film moet zien, maar we gaan het kort houden: Thor (Chris Hemsworth) moet dit keer een hoop stoute elfjes de les spellen. Wij hebben nu al schrik!

‘Deuce Bigalow: European Gigolo’, 22u30 op Q2

Is hersenloos televisiekijken echt een absolute must voor jou op zaterdagavond? Dan heeft Q2 met ‘Deuce Bigalow: European Gigolo’ de perfecte film voor jou in de aanbieding. Daarin volgen we opnieuw Deuce (Rob Schneider), die na de dood van z’n vrouw in de put zit. Om het verlies te verwerken trekt hij naar Amsterdam, waar hij op bezoek gaat bij z’n vroegere pooier...

‘Frans Bauer in China’, 21u35 op NPO 1

Wat gebeurd er als je een van de bekendste exportproducten van Nederland - naast kaas, klompen en tulpen - naar China stuurt met z’n echtgenote? Dan krijg je het geweldig amusante ‘Frans Bauer in China’, tiens. In de aflevering van vanavond trekken Frans en Mariska naar Hong Kong, waar ze zich verdiepen in de Chinese vechtsport Kungfu.