TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 17 maart

17 maart 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mijn Keuken, mijn restaurant’, 20u35 op VTM

Stijn (38) en Glen (31) uit Gent binden vanavond als laatste duo van groep één een schort rond. Zij ontvangen de vier concurrerende duo’s en uiteraard ook Sergio Herman en Marcelo Ballardin in hun restaurant-voor-één-dag ‘Blom’. Stijn werkt immers in de bloemensector. Vanavond komen we ook te weten die er als eerste afvalt in de wedstrijd.

‘Onderzoeksrechters’, 21u45 op VTM

De handel en wandelen van de Vlaamse onderzoeksrechters blijkt behoorlijk interessant, blijkt uit deze reeks. In de aflevering van vandaag zijn de camera’s er bijvoorbeeld bij wanneer een moord wordt gereconstrueerd.

‘#Corona2020', 20u20 op VIER

We moeten dan wel allemaal in ons kot blijven, dat wil niet zeggen dat er niet heel veel hoopvolle initiatieven zijn rond het corona-virus. Het nieuwe dagelijkse magazine van Eric Goens (‘Het huis’) wil iedereen een hart onder de riem steken.

‘Politie 24/7', 21u10 op Eén

Liefst 250.000 incidenten moet de politie van Antwerpen jaarlijks oplossen en deze reeks brengt bijwijlen spectaculair in beeld hoe ze dat doen. In de aflevering van vanavond wordt het interventieteam opgeroepen omdat iemand last heeft van blaffende honden. De dieren zitten opgesloten in een garagebox, maar wanneer het interventieteam probeert te bemiddelen, blijkt dat de eigenaar van de dieren in de garagebox woont.