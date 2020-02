TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 16 februari IDR

16 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Britannia’, vanaf vandaag op Play & Play More

‘Game of Thrones’, maar dan met Kelten en Romeinen in de hoofdrol; Voila, tot zover onze korte samenvaating van ‘Britannia’!

‘Twee tot de zesde macht’, 20u00 op Een

Tv-kok Jeroen Meus is voor het tweede seizoen op rij aan zet als quizmaster in ‘Twee Tot De Zesde Macht’. Vanavond krijgt hij met Kim Van Oncen en Rik Verheye twee toffe BV’s over de vloer. Party time!

‘Over water’, 21u00 op Een

Alweer een hoogdag voor de luie meerwaardezoeker, want na ‘Twee tot de zesde macht’ hoef je helemaal niet te zappen. Bij Eén zenden ze immers de zesde aflevering uit van het tweede seizoen van dramareeks ‘Over water’. Daarin wordt nogmaals duidelijk dat niemad De Pelsmaecker (Ruth Becquart) tegen zich in het harnas moet jagen...

‘Blind getrouwd’, 19u55 op VTM

Meer zin in een realityreeks waarin tien singles met een wildvreemde in het huwelijksbootje stappen? Dan moet je vanaf 19u55 afstemmen op VTM, want in ‘Blind Getrouwd’ gebeurd er precies dat. Nieuwigheden dit seizoen? Jawel, want er zijn nieuwe experten en er doet voor het eerst een homokoppel mee. Eindelijk, denken wij dan.

‘School of rock’, 18u00 op Q2

De leukste film met Jack Black? Volgens ons is dat - zonder twijfel - ‘School of Rock’. Daarin speelt de man Dewey Finn, een weinig succesvolle rockzanger. Omdat Dewey de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, doet hij zich voor als leraar en weet zo een baan te versieren op een prestigieuze uniformschool. Jack Black werd voor deze rol genomineerd voor een Golden Globe, en da’s niet meer dan terecht. Hell yeah!