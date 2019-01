TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

21 januari 2019

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘High Maintenance: season 3’, vanaf vandaag op Play en Play More

In het derde seizoen van ‘High Maintenance’ krijgen we opnieuw een hele reeks kleurrijke personages uit New York City voorgeschoteld. En - net als in de vorige twee seizoenen - kunnen die personages stuk voor stuk genieten van een joint. Elk van hen wordt op zijn of haar wenken bediend door The Guy, die als een soort Deliveroo of takeaway.com z’n gerief aan huis komt leveren. Pluspunt: de kans dat je jezelf gaat vervelen tijdens het bekijken van deze HBO-reeks is erg klein, want het draait telkens om superkorte afleveringen van zo’n vijf à twaalf minuten.

‘Facebook en ik’, 21u20 op Canvas

Hip hip hoera, want Facebook mocht onlangs 15 kaarsjes uitblazen. Al is het nog maar de vraag of we daar écht blij om moeten zijn. Journalist Tim Verheyden sprak met een ton mensen om zo een beter inzicht te krijgen in de moeder aller netwerksites. Benieuwd geworden? Stem dan vanaf 21u20 af op canvas, want dan gaat de eerste aflevering van het drieluik van start.

‘Hoe zal ik het zeggen?’, 20u35 op VTM

Vanavond zendt VTM een compilatie-aflevering uit met de strafste boodschappen die Jens Dendoncker het afgelopen seizoen heeft gebracht. Wij weten nu al dat we met een beetje weemoed voor de buis zullen zitten, aangezien het niet zeker is of Dendoncker nog in het volgende seizoen te zien zal zijn. De man is immers té bekend geworden, waardoor het nietsvermoedende aspect bij sommige slachtoffers onbestaande werd... De tol van de roem zeker?

‘Morning Glory’, 20u35 op Vitaya

Toegegeven, bij ons is het fenomeen niet zo bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk en de USA is ‘Breakfast television’ a huge thing. Heel wat mensen dromen er dan ook van een kans om voor zo’n show te kunnen werken. Zo ook Becky Fuller (Rachel McAdams). Zij krijgt de kans van haar leven - althans, dat denkt ze - wanneer ze aan de slag kan bij de populaire ochtendnieuwsshow ‘Daybreak’. vrijwel meteen moet ze echter een collega ontslaan én krijgt ze ook nog eens de opdracht om de legendarische nieuwslezer Mike Pomeroy (Harrison Ford) naar de show te lokken. Of het Becky ook lukt? Dat kom je vanaf 20u35 te weten, want wij gaan het niet verklappen. Nah!