TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 11 november BDB

11 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Orange Is The New Black’, 22u50 op Q2

Wie nog geen Netflix-abonnement heeft, maar toch eens wil proeven van het aanbod kan vanaf vanavond terecht bij Q2 voor het allereerste seizoen van het bekroonde ‘Orange Is The New Black’. Deze grensverleggende tragikomische serie volgt het reilen en zeilen in een vrouwengevangenis. En we moeten vast niet uitleggen dat zich daar niet altijd vrolijke taferelen afspelen.

‘Ooit Vrij’, 20u35 op VIER

We blijven nog even in de gevangenissfeer, want op VIER kan je sinds kort genieten van de straffe docureeks ‘Ooit Vrij’. Daarin worden gedetineerden gevolgd die mogelijk vervroegd vrijkomen. Aangrijpende tv!

‘13 Going on 30', 20u40 op Vitaya

Toch maar liever een goeie romantische komedie met alles erop en eraan? Op Vitaya kan je de klassieker ‘13 Going on 30' herbekijken. Jenna droomt er op haar dertiende verjaardag van om dertig en succesvol te zijn. Haar wens komt uit en de volgende dag wordt ze wakker als journaliste - blijkbaar is dat de meest succesvolle job - en heeft ze een professionele hockeyspeler als vriend. Maar uiteraard verloopt dat niet van een leien dakje.