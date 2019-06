TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 12 juni IDR

12 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Op naar de 100!’, 20u40 op Een

‘Foreeeeeeeeeeeever young, I want to be foreeeeeeeeeeeeever young’: Alphaville kweelde het, Marcel Vanthilt bedacht er een programma rond. Deze week is onder andere te zien hoe Marcel het gezellig heeft met een seksrobot.

‘Men in black’, 20u35 op Q2

Omdat het op woensdagavond ook al eens wat minder ernstig mag, zendt Q2 vanaf 20u35 het eerste deel van de ‘Men in Black’-franchise uit. In die sf-komedie draait het allemaal rond de ultrageheime, Amerikaanse overheidsorganisatie ‘Men in black’. Zij moeten de buitenaardse asielzoekers op onze planeet scherp in de gaten houden. Weetje: het vierde deel van deze filmreeks, met Tessa Thompson en Chris Hermsworth in de hoofdrollen, komt later deze maand uit. Wij zijn nu al benieuwd of die film even leuk gaat zijn als de eerste.

‘Endeavour Morse’, 21u30 op NPO 1

Juicht ende jubelt, want vanavond komt het zesde seizoen van ‘Endeavour Morse’ - de prequel op ‘Inspector Morse’ - op de buis. Oké: dit was eerder op het jaar al te zien op Eén, maar toch: een goede reeks kan je nooit genoeg bekijken, denken wij dan. Het verhaal? Door de moord op een schoolmeisje moeten Endeavour (Shaun Evans) en Fred (Roger Allam) opnieuw samenwerken. Of ze de moordenaar ook kunnen klissen, zal de komende zes weken moeten blijken. Wij verklappen alvast niets!