TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 27 februari IDR

27 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vandaag over een jaar’, 20u40 op Een

Voor de laatste keer dit seizoen ontvangt Cath Luyten in ‘Vandaag over een jaar’ opnieuw enkele gewone Vlamingen die op één jaar tijd iets bijzonders willen realiseren. Zo maken we onder andere kennis met Jonathan en Sven. Zij zijn een homokoppel dat graag een kindje wil adopteren, maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan...

‘Holland - België’, 20u35 op VTM

De (voorlopig) laatste aflevering van een spelshow waarin drie ‘Ollanders het opnemen tegen drie Belgen. En dat nog steeds onder de vakkundige auspiciën van Art Rooijakkers en Jonas Van Geel. Kort en bondig, toch?

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op Vier

Dat je een landenstrijd ook kan uitvechten op een onbewoond eiland (in plaats van in een studio zoals bij ‘Holland- België’), moeten ze bij ‘Expeditie Robinson’ gedacht hebben. En ondertussen is het duidelijk dat de Belgen maar een doel hebben: zij willen de Nederlanders er zo snel mogelijk uitwerken. Tof plan, daar niet van, maar dan worden de kaarten/kampen plots door elkaar geschud...

‘Oogappels S2', 20u35 op NPO 1

Eerlijk, wij hebben erg genoten van het eerste seizoen van de Nederlandse dramareeks ‘Oogappels’. Daarin kregen we keer op keer een rake inkijk in het leven van enkele (groot)ouders en hun kinderen. De serie was bovendien een echt succes, waardoor NPO 1 een nieuwe reeks bestelde. Driewerf hoera, want dat tweede seizoen gaat vanavond van start!

‘Floortje terug naar het einde van de wereld’, 21u30 op NPO 1

Wij hebben Tom Waes en zijn ‘Reizen Waes’, in Nederland doen ze het met Floortje Dessing. Zij is bekend van ‘Floortje naar het einde van de wereld’, waarin ze mensen opzoekt die ergens in een ontiegelijk gat op planeet aarde zijn gaan wonen. In ‘Floortje terug naar het einde van de wereld’ zoekt ze enkelen onder hen opnieuw op omdat ze wil weten wat er van hen geworden is. In deze tweede aflevering trekt ze naar Canada, waar ze een hele tijd terug de Franse familie Brossier ontmoette. Zij woonden in het Noord-Amerikaanse land... op een ingevroren zeilboot. En nee, dit hebben we niet verzonnen om deze tv-tips op een verrassende noot te laten eindigen.