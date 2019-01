TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

25 januari 2019

‘Black Earth Rising’, vanaf vandaag op Netflix

Zin om een gewichtige reeks te volgen op vrijdagavond, gewoon omdat het kan? Dan is ‘Black Earth Rising’ misschien wel iets voor jou. Daarin volgen we advocate Kate Ashby, die bij een groot advocatenkantoor in Londen werkt en de genocide in Rwanda heeft overleefd. Wanneer Kates adoptiemoeder Eve de leider van een Afrikaanse militie wil vervolgen voor oorlogsmisdaden, komt Kate in een situatie terecht waarbij haar leven voorgoed zal veranderen...

‘Vera’, 20u35 op Een

Hoezo, alle tv-detectives zijn jong en sexy? Dan heeft u nog nooit van Vera Stanhope (Brenda Blethyn) gehoord, het hoofdpersonage van - jawel - ‘Vera’. Vanaf vanavond zendt Een alweer het negende seizoen uit van deze reeks. Deze keer draait het om een lijk van een jonge vrouw die met messteken om het leven werd gebracht. Dolletjes!

‘De weekenden’, 21u20 op Canvas

Ja, wij waren al fan van Joris Hessels ten tijde van ‘Radio Gaga’. En wij zijn dan ook blij dat hij met ‘De Weekenden’ zijn chouchou-status kon bevestigen. Iets minder blij zijn we dan weer dat het vanavond alweer de laatste aflevering is van deze humanintrestreeks. Dus Joris, als je dit leest: wij willen SNEL een tweede seizoen!

‘Mr. & Mrs Smith’, 20u35 op Vier

Wat als... je een relatie hebt waarin je allebei - zonder het van mekaar te weten weliswaar - huurmoordenaar bent? Dan krijg je situaties zoals in ‘Mr. & Mrs Smith’, een geestige actiefilm waarin Brad Pitt en Angelina Jolie de hoofdrollen spelen. De twee werken voor concurrerende misdaadorganisaties, maar krijgen op een dag dezelfde klus toebedeeld. Eerlijk? Wij zouden andere dingen verzinnen om onze relatie spannend te houden...