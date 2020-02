TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 11 februari IDR

11 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zie mij graag’, 20u40 op Een

Ook deze week kunnen de fans van ‘Zie mij graag’ hun hartje ophalen, want Eén zendt vanavond de zesde aflevering uit van deze tragikomische serie. In deze episode draait alles om Anna (Alejandra Theus), die niet wil dat haar zoon zijn jaar moet overdoen. Haar oplossing? De examenvragen wiskunde stelen. Niet zo slim, als je het ons vraagt...

‘Als je eens wist’, 21u20 op Canvas

Wij houden de dingen het liefst licht en luchtig, maar af en toe zijn we ook ernstig en kijken we naar programma’s die dat ook zijn. Zoals de driedelige reeks ‘Als je eens wist’ bijvoorbeeld, waarin actrice/regisseuse Hilde Van Mieghem kindermishandeling in Vlaanderen onder de loep neemt. Beklijvend.

‘Groeten uit’, 20u35 op VTM

Vorige week mochten Roel Vanderstukken en zijn gezin in ‘Groeten uit’ een tripje down memory lane maken naar 1989, het jaar waarin Roel 12 werd. Deze week is het de beurt aan Wesley Sonck, zijn partner Virginie en hun kinderen. Zij worden teruggeflitst naar 1990, toen Wesley twaalf kaarsjes mocht uitblazen op zijn verjaardagstaart. Ook Erik Van Neygen en Sanne komen langs tijdens de uitzending. Of dat net zo’n leuke televisie oplevert als vorige week, ontdek je vanaf 20u35 op VTM.

‘Boerenjaar’, 21u15 op VIER

Eerlijk? Na het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ voelden wij een prangend gemis naar agrarische televisie. Gelukkig kunnen we vanavond voor de laatste keer terecht bij Vier. Daar zenden ze immers de slotaflevering uit van ‘Boerenjaar’, waarin enkele boerenfamilies ons een blik in hun leven gunnen.

‘Ellie op patrouille’, 21u30 op NPO 1

Wij hadden onlangs ‘Andy op patrouille’, waarin politieman/acteur Andy Peelman meeliep met politiekorpsen over de heel wereld. Onze Noorderburen hebben met Ellie Lust een agente die net hetzelfde doet. In de eerste aflevering van het derde seizoen trekt ze naar de Filipijnen. Ellie patrouilleert er mee in de hoofdstad Manilla, waar president Rodrigo Duterte een zero tolerance policy heeft tegenover drugs. Ellie merkt al snel dat er aan beide kanten slachtoffers vallen dankzij het beleid van Duterte...