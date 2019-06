TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 10 juni IDR

10 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Appel d’urgence’, 20u40 op Een

Ben jij benieuwd hoe het er in Wallonië achter de schermen van de noodcentrales aan toegaat, maar zie je het niet zitten om de taalgrens over te steken? Geen nood, want bij Eén hebben ze daar begrip voor. Zij zenden immers vanaf vanavond het nieuwe seizoen van ‘Appel d’urgence’ uit, de Franstalige tegenhanger van ‘De Noodcentrale’.

‘Lili en Marleen’, 20u op VTM

Net zoals vorige zomer blaast VTM het stof van ‘Lili en Marleen’ en kunnen we weer de avonturen van jef, Ida, Moeder Lisa en ‘den apsjaar’ volgen. Hoera!

‘Alex Agnew: unfinished business’, 20u30 op Vier

Na drie sabbatjaren maakte Alex Agnew in 2016 z’n comeback als stand-upper. Momenteel toert de man weliswaar met z’n nieuwste show ‘Be careful what you wish for’, maar dat wil niet zeggen dat de grappen uit deze show ondertussen meer belegen zijn dan een stuk kaas. Woehahaha!

‘Die Dasslers’, 23u15 op NPO 2

We geven het grif toe: wij zijn onvervalste sneakerfreaks. En dus hebben we ook enkele exemplaren van Adidas en Puma in onze kast staan; wat we echter niet wisten: beide merken zijn het resultaat van een serieuze broedertwist. In ‘Die Dasslers’ wordt het verhaal verteld van de ruzie die uiteindelijk zou leiden tot twee concurrerende sportmerken. Morgen, om exact hetzelfde uur, zendt NPO 2 het tweede deel uit van dit televisiedrama.