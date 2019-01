TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

27 januari 2019

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Pier’, vanaf vandaag op Play & Play More

Ook zo’n grote fan van ‘La Casa de Papel’? Dan is ‘The Pier’, dat door dezelfde mensen gemaakt werd, misschien wel iets voor jou. Daarin heeft ‘El Profesor’ - die ook in ‘La Casa de Papel’ zit - een van de hoofdrollen te pakken. Al draait het verhaal zelf om Alexandra, een jonge vrouw die wordt geconfronteerd met haar grootste nachtmerrie als ze door de politie wordt opgebeld om het levenloze lichaam van haar man te identificeren. Het lijkt om zelfmoord te gaan, maar daar heeft Alexandra zo haar twijfels bij...

‘Reizen Waes Europa’, 20u op Een

Je bent het misschien vergeten, maar Oekraïne is nog altijd een land in oorlog. In 2014 annexeerde Rusland een stuk van Oekraïne en meteen daarna ontstond er een gewapend conflict in het oosten van het land. Reden genoeg dus voor Tom waes om daar de situatie eens met eigen ogen te gaan aanschouwen. En ook reden genoeg om er twee afleveringen aan te wijden, zo blijkt. Vanavond krijgt u het eerste deel voorgeschoteld van dit tweeluik.

‘The Boy in the Striped Pajamas’, 23u30 op BBC 2

Dat oorlog niet tof is, heeft u ondertussen al wel door. Maar omdat wij na ‘Reizen Waes’ toch nog graag eens op hetzelfde nageltjz kloppen, willen we u ook ‘The Boy in the Striped pajamas’ aanraden op BBC 2. Daarin volgen we het Duitse jongetje Bruno (Asa Butterfield) tijdens de tweede wereldoorlog. Wanneer zijn vader promotie maakt bij de SS, moet het gezin verhuizen vanuit Berlijn naar het platteland. Daar ziet Bruno voor het eerst een concentratiekamp...