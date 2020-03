TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 7 maart DBJ

07 maart 2020

16u00 0 tv In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dunkirk’, 20u25 op VIER

Quentin Tarantino noemde ‘Dunkirk’ begin dit jaar de tweede beste film van het decennium. Sterker nog, nadat hij ‘m drie keer had herbekeken, sprong de WOII-prent in zijn lijst van zeven naar twee. ‘Truly Great’, vertelde hij. Voor wie de film zag: hij wordt naar ‘t schijnt nog beter. Voor wie ‘m nog niet zag: een must see.

‘Avengers: Infinity War’, 20u30 op VTM

Het allereerste deel uit het Marvel universum, dat twaalf jaar geleden startte met ‘Iron Man’. Fan van superhelden of niet, deze stevige brok popcornentertainment is wat je nodig hebt na drukke dag.

‘De vlucht van Ronnie’, 22u05 op NPO 3

2019 was een bewogen jaar voor de ‘Drank en drugs’-rapper Ronnie Flex. Zijn grote successen stegen hem nogal letterlijk naar het hoofd, want de Nederlander kampte met een knoert van een cannabisverslaving. Daar is hij trouwens nog niet helemaal van verlost. Hij doet zijn verhaal en neemt de makers mee in zijn wereld van muziek en drugs.