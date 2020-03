TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 6 maart DBJ

06 maart 2020

16u00 1 tv In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘ The Voice Kids’, 20u40 op VTM

De laatste Blind Auditions staan op het programma in ‘The Voice Kids’. De teams van Sean Dhondt en Laura Tesoro zitten al aardig vol, het zijn vooral Gers Pardoel en K3 die nog een eindspurtje moeten inzetten om hun team volledig te krijgen. Drummer Jen is alvast een potentieel teamlid, hij kreeg het nieuws te horen van Ruth Beeckmans.

Bekijk alle afleveringen van The Voice Kids op VTM GO.

‘Noah’, 20u35 op VIER

Russel Crowe als de man die de wereld redt van een allesvernietigende zondvloed. Het verfilmen van bijbelse verhalen sloeg de laatste jaren niet echt meer aan en ook deze film brak geen potten. Jammer, want de verfilming is spectaculair en entertainment van het hoogste niveau. Voeg daar ook nog Emma Watson en Anthony Hopkins aan toe en je komt al een heel eind.

‘Temptation Island’, 20u35 op VIJF

Groot nieuws vanop het eiland, want deze week werd gelekt dat Gianni en Melissa dit seizoen het eiland moeten verlaten. De twee namen een smartphone mee en dat is uiteraard verboden. Maar geen nood, want er staat al een nieuw koppel klaar. Ook de gong, die aangeeft of er aan de andere kant van het eiland is misloopt, beroert de gemoederen.