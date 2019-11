TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 10 november

BDB

10 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Dancing With The Stars’, 20u op VIER

Na wekenlang zwoegen en zweten op de dansvloer is vanavond eindelijk het moment suprême aangebroken. Kelly Pfaff, Julie Vermeire en Jani Kazaltzis zetten voor een laatste keer hun beste dansbeentje voor in de spectaculaire finaleshow van ‘Dancing With The Stars’. Wie volgt James Cooke op? Ontdek het vanavond op VIER.

‘De Twaalf’, 21u05 op Eén

Eindelijk is er nog eens Vlaamse topfictie op zondag. ‘De Twaalf’ kende vorige week een sterke start en vooral de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer deden veel monden openvallen. Heeft schooldirectrice Frie Palmers haar dochtertje vermoord? Misschien komen we vanavond al een stap dichter bij de waarheid.

‘American Horror Story’, 23u35 op Q2

Halloween is dan wel al even voorbij, maar wie ervan houdt z'n week af te sluiten met een portie horror kan vanaf vanavond terecht bij Q2. Daar wordt het zevende seizoen van de culthit ‘American Horror Story’ uitgezonden. Daarin worstelt een getrouwd koppel met het leven terwijl de stad geterroriseerd wordt door clowns. Klinkt als een ontspannende zondagavond.

‘Quantum of Solace’, 21u15 op VTM

Zin in wat ontploffingen en straffe stunts? Dan zit je vanavond goed bij VTM. Daar kan je namelijk ‘Quantum Of Solace’ bekijken, de tweede James Bond-film met Daniel Craig in de hoofdrol. 007 komt in aanraking met de uiterst geheim organisatie Quantum en dat verloopt uiteraard niet zonder slag of stoot.