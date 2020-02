TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 17 februari IDR

17 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vandaag’, 22u05 op Een

Wie de avond wil afsluiten bij Eén heeft geluk, want niemand minder dan de ravissante en getalenteerde Danira Boukhriss Terkessidis gaat opnieuw van start met haar dagelijkse talkshow. Die heet nog steeds ‘Vandaag’ en belooft (ook nog steeds) om iedere weekdag interessante mensen te ontvangen voor een minstens zo interessant gesprek. Go girl!

‘Beat VTM’, 20u35 op VTM

Voor wie er nog aan twijfelde: dankzij ‘Beat VTM’ is de strijd tussen Bekend en Onbekend Vlaanderen helemaal losgebarsten. Nadat Julie Van den Steen (27) verloor van uitdaagster Sara (26) tijdens het apneuduiken en onbekend Vlaanderen een puntje kon scoren, is het nu de beurt aan Mathias Coppens (41). Hij neemt het op tegen Geert (29). Die daagde Mathias uit om de hoogste torenkraag van België (voor de fans: 97 meter) te besturen. Wie van beiden het haalt en dat het beste kan, ontdek je vanaf 20u35... op VTM natuurlijk!

‘Helden van hier: ontploffing Paardenmarkt’, 21u45 op VTM

Na ‘Beat VTM’ geen zin om te zappen? Dan heb je geluk, want je kan ook gewoon blijven hangen bij de zender. Voor ‘Helden van hier: ontploffing Paardenmarkt’ bijvoorbeeld. Daarin krijgen we een ongeziene blik achter de schermen van de Antwerpse brandweer op 15 januari 2018. Toen stortten drie huizen in na een explosie op de Antwerpse Paardenmarkt. Straffe, beklijvende tv? We dachten het wel!

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

De fans van ‘Topdokers’ kunnen hun hartje ophalen, want vanavond zendt Vier alweer een nieuwe aflevering uit van deze docureeks. Dit seizoen volgt ‘Topdokters’ prof. Nasser Nadjmi (MKA-chirurg en de ex van Phaedra Hoste), dr. Marijke De Raes (militair spoedarts), dr. Reginald Moreels (humanitair chirurg en voormalig minister), prof. Guy-Bernard Cadière (digestief chirurg), dr. Inge Van Herreweghe (neonatoloog), prof. Willem Ombelet (fertiliteitsarts), prof. Maurice Mommaerts (MKA-chirurg) en dr. Bart Vanderheyden (militair chirurg).

‘This country’, 23u35 op BBC 1

Kan al het bovenstaande jou gestolen worden en wil je vooral lachen? Dan kan je terecht bij de Britse zender BBC 1. Zij gaan vanavond immers van start met het derde (en helaas ook laatste) seizoen van de uitstekende comedyserie ‘This country’. Die is nog steeds opgevat als een mockumentary - een fictieve documentaire - en laat ons nog steeds gigantisch gniffelen. Wat kan een mens nog meer verlangen op maandagavond?