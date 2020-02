TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 20 februari IDR

20 februari 2020

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Loch Ness’, 23u10 op Eén

Hoera hoera, want vanavond staat er met ‘Loch Ness’ alweer een uitstekende Britse misdaadreeks op het menu bij Eén. Daarin draait alles rond een klein, Schots dorpje aan de oevers van Loch Ness. Wanneer daar een lijk wordt gevonden, duurt het niet lang voor blijkt dat er een seriemoordenaar aan het werk is. We waren trouwens van plan om hier nog een mopje te maken over Nessie, maar dat gaan we niet doen. Zij lijkt het monster waar we bang van moeten zijn in dit verhaal, toch?

‘Alloo in de Nacht’, 22u10 op VTM

Eerlijk? Wij slapen het liefst ‘s nachts, maar voor Luk Alloo blijken de kleine uurtjes vooral voer voor het vierde seizoen van z’n reportagereeks ‘Alloo in de Nacht’. Vorige week liep hij nog enkele swingers tegen het lijf, dus wij zijn benieuwd wie (of wat) Luk nu weer mag ontmoeten!

‘Huizenjagers’, 19u40 op VIER

Een foto die is geplaatst door sien wynants (@sienomtezien) op 12 feb. 2020 om 19:15 CET

Bij VIER pakken ze vanavond uit met een heuse pax media, want Ketnetgezicht Sien Wynants en haar partner Pieter-Jan zijn te gast in het programma. Zij wonen samen met hun dochtertje in een loft in Antwerpen, maar ze willen graag richting Leuven verhuizen om dichter bij hun familie te wonen.

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op VIER

Dat je een landenstrijd ook kan uitvechten op een onbewoond eiland (in plaats van in een studio zoals bij ‘Holland - België’), moeten ze bij ‘Expeditie Robinson’ gedacht hebben. En daarbij krijgt vooral het Nederlandse team het zwaar te verduren. Ondertussen is het al de achtste dag van de expeditie, maar de ‘Ollanders zijn erg verzwakt door het gebrek aan voedsel op hun eiland...

‘Floortje terug naar het einde van de wereld’, 21u25 op NPO 1

Wij hebben Tom Waes en zijn ‘Reizen Waes’, in Nederland doen ze het met Floortje Dessing. Zij is bekend van ‘Floortje terug naar het einde van de wereld’, waarin ze mensen opzoekt die ergens in een ontiegelijk gat op planeet aarde zijn gaan wonen. In ‘Floortje terug naar het einde van de wereld’ zoekt ze enkelen onder hen opnieuw op, omdat ze wil weten wat er van hen geworden is. In deze eerste aflevering trekt ze naar Nepal, waar ze vier jaar geleden Maggie Doyne ontmoette. Deze vrouw ontfermde zich indertijd over 51 - jawel, 51 - weeskinderen waarmee ze in een afgelegen vallei woonde.