TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 6 februari IDR

06 februari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De MIA’s 2019', 20u40 op Een

Vorig jaar mocht Niels Destadsbader klinken op z’n vijf gewonnen MIA’s, dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen voor rappers Zwangere Guy en Brihang, die respectievelijk zeven en zes nominaties achter hun naam kregen. Kunnen ze vieren en/of houden ze daar een kater aan over? Je ontdekt het vanaf 20u40 op Een!

‘Holland - België’, 20u35 op VTM

De derde aflevering van een spelshow waarin drie ‘Ollanders het opnemen tegen drie Belgen, onder de vakkundige auspiciën van Art Rooijakkers en Jonas Van Geel. Nu bent u ook weer mee!

‘Alloo in de politierechtbank’, 22u10 op VTM

In deze tweede (en laatste) aflevering volgt reportagemaker Luk Alloo nog steeds politierechter Mireille Schreurs, de echtgenote van politicus Karel De Gucht. Zij gaat met pensioen, en vond het in deze reeks tijd om terug te blikken op haar indrukwekkende carrière. En als we indrukwekkend zeggen, dan menen we het ook. Zo was Schreurs ooit de jongste politierechter van het land. Faut le faire, toch?

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op Vier

Dat je een landenstrijd ook kan uitvechten op een onbewoond eiland (in plaats van in een studio zoals bij ‘Holland- België’), moeten ze bij ‘Expeditie Robinson’ gedacht hebben. Met succes, want de strijd schakelt een versnelling hoger tijdens de immuniteitsproef én de daarop volgende eilandraad...

‘Secrets of the museum’, 21u00 op BBC 2

We kunnen het ook moeilijk geloven als we in het V&A rondlopen, maar het Londense museum stelt slechts een klein deel van z’n collectie tentoon. En dus zijn we heel benieuwd naar de zesdelige docureeks ‘Secrets of the museum’ van reportagemaker Rob Farquhar. Die neemt ons immers mee achter de schermen, waar we een blik kunnen werpen op de meer dan twee miljoen (!!!) voorwerpen uit de collectie van het kunstkabinet.