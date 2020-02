TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 23 februari IDR

23 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Twee tot de zesde macht’, 20u00 op Een

Tv-kok Jeroen Meus is voor het tweede seizoen op rij aan zet als quizmaster in ‘Twee Tot De Zesde Macht’. Vanavond krijgt hij met Jeroom en Erik Van Looy twee toffe BV’s over de vloer. Party time!

‘Over water’, 21u00 op Een

Alweer een hoogdag voor de luie meerwaardezoeker, want na ‘Twee tot de zesde macht’ hoef je helemaal niet te zappen. Bij Eén zenden ze immers de zevende aflevering uit van het tweede seizoen van dramareeks ‘Over water’. Daarin blijkt dat de ruzie tussen John (Tom Dewispelaere) en Barry (Jeroen Perceval) verstrekkende gevolgen heeft...

‘Blind getrouwd’, 19u55 op VTM

Meer zin in een realityreeks waarin tien singles met een wildvreemde in het huwelijksbootje stappen? Dan moet je vanaf 19u55 afstemmen op VTM, want in ‘Blind Getrouwd’ gebeurd er precies dat!

‘Men in black’, 20u00 op Q2

Omdat het op zondagavond ook al eens wat minder ernstig mag, zendt Q2 vanaf 20u00 het eerste deel van de ‘Men in Black’-franchise uit. In die sf-komedie draait het allemaal rond de ultrageheime, Amerikaanse overheidsorganisatie ‘Men in black’. Zij moeten de buitenaardse asielzoekers op onze planeet scherp in de gaten houden. En dat dus niet met uw belastinggeld!

‘Boer zoekt vrouw’, 20u25 op NPO 1

Op een nieuw seizoen van ‘Boer zkt. vrouw: de wereld rond’ is het nog even wachten, maar in Nederland gaat presentatrice Yvon Jaspers vanavond al voor het elfde seizoen op zoek naar potentiële partners voor enkele Hollandse agrariërs. Wij - komt ie - loeien nu al van plezier!