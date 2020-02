TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 22 februari IDR

22 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Nachtwacht’, 22u05 op Canvas

Goed nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’, want vanavond is er alweer een nieuwe aflevering van deze talkshow met Jan Leyers. Dit keer buigen Jan en zijn gasten zich over veganisme. Gaat die levensstijl de wereld redden of kunnen we een stukje vlees blijven eten? Jan en de zijnen zoeken het uit!

‘Despicable me 3', 20u30 op VTM

Ook zo’n fan van ‘Despicable me, de filmreeks waarin superschurk Gru probeert om z’n leven te beteren? Goed nieuws dan, want VTM zendt vanavond het derde deel uit de reeks uit. Daarin ontdekt Gru dat hij een tweelingbroer heeft: Dru. Die stond weliswaar eerder in de rij toen vrolijkheid, charisma en succes werden uitgedeeld, maar toch droomt hij van een crminele carrière zoals z’n broertje...

‘Tomb raider’, 20u25 op Vier

Ze moest in de voetsporen treden van de iconische Angelina Jolie als het al even iconische personage Lara Croft, en dat klinkt behoorlijk beangstigend. Gelukkig is de Zweedse actrice Alicia Vikander geen angsthaas, en ging ze voor de reboot van ‘Tomb raider’ graag de uitdaging aan. Met succes trouwens, want haar acteerprestaties tillen dit avontuurlijke epos naar een hoger niveau!

‘John Wick: Chapter 2', 20u30 op Q2

Na z’n glansrol als Neo in ‘The Matrix’ leek de carrière van Keanu Reeves ook tot een alternatief universum te behoren. Althans, tot hij in 2014 verrees als huurmoordenaar John Wick. Vanavond brengt Q2 het tweede deel van deze filmfranchise op de buis. En naar goede gewoonte vliegen de kogels en gevechtscènes je haast letterlijk om de oren.

‘First blood’, 20u40 op CAZ

De eerste en de beste Rambofilm, als u het ons vraagt. Maar uiteraard mag u daar ook gewoon zelf over oordelen vanavond.