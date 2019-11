TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 8 november DBJ

08 november 2019

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

Van de kandidaten die vanavond aantreden in de tweede studioshow van ‘Belgium’s Got Talent’ herinneren wij ons vooral Vilja Duo, die tijdens de auditieronde halsbrekende en adembenemende toeren uithaalde in de nok van de Antwerpse stadsschouwburg. Verder maken ook Golden Buzzers Lola McQueen en BAR-CODE hun opwachting vanavond.

‘Sherlock Holmes: A Game of Shadows’, 20u35 op VIER

Echte Sherlock-fans waren niet echt opgetogen over deze Amerikaanse reïncarnatie van de oer-Britse detective. Maar voor wie houdt van een flinke geut spanning en actie is deze interpretatie van Guy Ritchie zeker niet verkeerd. Is Robert Downey Jr. trouwens ooit echt verkeerd?

‘The Secret Life of Walter Mitty’, 23u30 op VTM

Misschien wat laat op de avond, maar deze feelgoodkomedie van en met Ben Stiller is eigenlijk echt de moeite om wakker te blijven (of om uw digibox in te stellen). Droogkomisch, melancholisch én met prachtige natuurbeelden.