TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 28 februari IDR

28 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Queen Sono’, vanaf vandaag op Netflix

Driewerf hoera, want vanavond pakt Netflix uit met een onvervalste primeur. De streamingdienst brengt namelijk de allereerste Afrikaanse ‘Netflix Original’ in stelling. De reeks zelf is een Zuid-Afrikaanse crime/dramaserie over een geheim agente die sterk doet denken aan de avonturen van actiefiguur Jason Bourne. Eish! Eish Eish!

‘The Voice Kids’, 20u40 op VTM

Toen wij jong en onbezonnen waren, hadden wij in de verste verte geen podiumprésence. Of enige présence tout court. Daarom kunnen wij niet wachten om opnieuw met open mond te kijken naar wat de mini-talentjes uit ‘The Voice Kids’ presteren. Zij laten niet alleen het beste van zichzelf zien op het podium, ze combineren het ook nog eens met fantastische zangprestaties. Coaches K3, Laura Tesoro, Sean Dhondt en Gers Pardoel gaan het nog moeilijk krijgen!

‘Ant-Man’, 20u35 op Q2

‘Ant-Man’ is misschien de meest onwaarschijnlijke superheld uit de gigantische Marvel-stal, maar hij levert wel de grappigste film op. ‘Ant-Man’ - de film moest blijkbaar een duidelijke naam krijgen - overdondert ons met stevige actiescènes, coole gadgets en opvallende rolletjes voor Michael Douglas en Bobby Cannavale. Al is het voor ons vooral de onweerstaanbare humor die van deze prent een totaalspektakel maakt. Tel daar nog eens een perfect gecaste Paul Rudd - als hoofdpersonage Scott ‘Ant-Man’ Lang - bij en je hebt een onweerstaanbare film!

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

We hebben er veel te lang op moeten wachten, maar vanavond kunnen we eindelijk weer onze innerlijke rampentoerist bovenhalen en naar ‘Temptation Island’ kijken. Zullen de vier koppels de charmes van de sexy singles kunnen weerstaan? Eerlijk: wij hopen van niet...

‘Erica op reis’, 21u30 op NPO 1

Wij hebben Tom Waes en zijn ‘Reizen Waes’, in Nederland hebben ze zowel Floortje Dessing als Erica Terpstra. De voormalige zwemster en politica trekt in ‘Erica op reis’ keer op keer naar het buitenland, waarbij ze zich telkens weer laat onderdompelen in de plaatselijke cultuur. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen trekt Erica naar Peru, op zoek naar sporen van de Inca’s.