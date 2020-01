TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 3 januari IDR

03 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Bay’, 20u30 op Een

Een nieuwe Britse misdaadserie die net zo wordt bejubeld als ‘Broadchurch’? Wij hoeven zelfs niet te weten waar het da om gaat (want we kijken sowieso), maar we zijn gelukkig niet te beroerd om even de korte inhoud mee te geven voor mensen die meer argumenten nodig hebben. Alles draait om inspecteur Lisa Armstrong (Morven Christie), die de mysterieuze verdwijning van een tweeling moet onderzoeken.

‘Sing’, 20u55 op VTM

Een animatiefilm op vrijdagavond moet kunnen, moeten ze bij VTM ongetwijfeld gedacht hebben. En dus brengen ze ‘Sing’ op de buis, waarin de hoofdrol weggelegd is voor koala Buster Moon. Hij is de eigenaar van een slecht draaiend theater, maar komt op de proppen met een zangwedstrijd om zijn schulden af te lossen. Een muis, een olifant, een varken, een gorilla en een stekelvarken besluiten om hun kans te wagen. Het klinkt als het begin van een slechte mop, maar het levert vooral een aanstekelijke, muzikale prent op!

‘The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe’, 20u35 op VIER

Ja, wij waren in onze kindertijd grote fan van de ‘Kronieken van Narnia’, de kinderboekenreeks van schrijver C.S. Lewis. En misschien zijn we ondertussen te oud geworden om dat nog goed te vinden, maar wij hebben erg genoten van deze verfilming. Daarin speelt - net als in het boek, jawel - alles zich af in een landhuis, waar vier kinderen mogen logeren om aan de gruwel van de Tweede Wereldoorlog te ontsnappen. Tijdens een spelletje verstoppertje, belanden ze via een magische kast in de sprookjeswereld van Narnia...

‘Finding Neverland’, 20u35 op VIJF

Heb jij altijd al willen weten hoe het verhaal van Peter Pan tot stand kwam en ben je grote fan van Johnny Depp? Dan sla je met ‘Finding Neverland’ twee vliegen in één klap. In deze film kruipt Depp in de huid van toneelschrijver James M. Barrie. Een man met een bijzonder kleurrijke fantasie, die aan de basis lag van ‘de jongen die niet wilde opgroeien’...

‘Flikken Maastricht’, 20u35 op NPO 1

Geen zin in Britse drama’s of een hoop filmisch entertainment? Zap dan snel naar NPO 1, want zij zenden vanavond de eerste aflevering uit van het - alweer - veertiende seizoen van ‘Flikken Maastricht’. Daarin blijkt dat de strijd van Wolfs (Victor Reinier) en Eva (Angela Schijf) tegen het mysterieuze genootschap ‘Virtus et Justitia’ nog lang niet gestreden is...