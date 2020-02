TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 19 februari IDR

19 februari 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The chef show S3', vanaf vandaag op Netflix

Eerlijk is eerlijk: wij zijn dol op de film ‘Chef’, waarin Jon Favreau in de huid kruipt Carl Casper, een chef die na een slechte recensie z’n baan verliest en zich een weg moet terug knokken naar de top. Logisch dus dat de acteur/regisseur het uithangbord werd van ‘The chef show’ op Netflix, een culinaire reisreeks - helemaal in de geest van eerder genoemde film - waarin Jon en z’n kookkompaan Roy Choi nieuwe ervaringen opdoen. Extra leuk: dit is geen programma waarbij je een heel arsenaal aan vreemde ingrediënten in huis moet halen of complexe kooktechnieken moet snappen. Extra extra leuk: Jon houdt echt van eten, en dat is ook in dit derde deel heel erg duidelijk.

‘Op één’, 20u40 op Een

Nee, ‘t is niet alleen Tom Waes die reisreportages maakt voor Een. Ook presentator Kobe Ilsen mocht zich daar in ‘Op één’ aan wagen. Kobes speurtocht - waarbij hij de wereld rondreist om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen op gebied van wonen, veiligheid, gezondheid en relaties - brengt hem vanavond onder andere naar Koeweit, een land waar geen druppeltje grondwater te vinden is. Nu weten we meteen waarom Ingeborg nooit doorgebroken is in de steenrijke oliestaat. Ah ja, weten de Koeweiti veel wat ze wil zeggen met ‘Door de wind, door de regen’...

‘De luizenmoeder’, 20u35 op VTM

In de zevende aflevering van het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ draait alles om de sponsorloop op de basisschool. Directeur Erik (Tom Audenaert) heeft kinder-hiv - is that even a thing? - als goede doel gekozen en wil van alle scholen uit de buurt het meeste sponsorgeld op te halen. Om dat doel te bereiken, is hij bereid om ook zelf mee te lopen. Als dat maar goed komt...

‘The Sky is the Limit’, 20u35 op Vier

De fans van ‘The Sky is the Limit’ worden vanavond weer op hun wenken bediend. Reportagemaker Peter Boeckx vond enkele opvallende figuren met markante verhalen, zoals zakenman Frederik Laeremans uit bovenstaand filmpje.