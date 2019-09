TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 21 september ID

21 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The zookeeper’s wife’, 21u20 op Een

Eerlijk? Wij vinden dat acteur Johan Heldenbergh véél te weinig op ons televisiescherm te zien is. Gelukkig hebben ze daar bij Een wel oren naar, want zij zenden vanavond ‘The zookeeper’s wife’ uit, waarin Heldenbergh mag schitteren naast Hollywoodactrice Jessica Chastain. Het verhaal? Jan (Johan) en Antonina (Jessica) Zainski houden in 1939 een dierentuin open in Warschau. Wanneer de Duitsers vervolgens Polen bombarderen, heeft dat verstrekkende gevolgen voor het koppel en hun zoo...

‘Wat een jaar!’, 20u25 op VTM

Hoera! Het is vandaag de tweede aflevering van het tweede seizoen van ‘Wat Een Jaar’. En dat is nog steeds de nostalgische spelshow waarin Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens met enkele bekende gasten terugkeren naar een bepaald jaartal. Wij kijken vooral uit naar de zangstondes op het einde van iedere aflevering, want die zijn telkens geniaal!

‘Fantastic beasts and where to find them’, 20u25 op Vier

Nadat televisiezender Vier ons wekenlang kon verblijden met het uitzenden van de hele ‘Harry Potter’-franchise, lijkt het nu niet meer dan logisch dat ze ook aan de prequel-reeks ‘Fantastic beasts and where to find them’ beginnen. In deze prent keren we terug naar een tijdperk voor Harry Potter, waarin alles draait om magiër/zoöloog Newt Scamander (Eddie Redmayne). Hij reist de wereld rond om de meest fabelachtige diersoorten te vinden, maar tijdens z’n trip naar New York loopt het mis...

‘Black’, 22u25 op NPO 3

Dat ook onze noorderburen helemaal gek zijn op regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah? Sure thing, toch als we de programmatie van NPO 3 mogen geloven. Zij zenden vanavond immers ‘Black’ uit, de film waarmee het regisseursduo pas echt bekend werd in België. Terecht, want dit moderne ‘Romeo en Julia’-verhaal grijpt je recht naar de keel. De plot draait rond de liefde tussen Mavela en Marwan, die beiden lid zijn van een (rivaliserende) bende. Dat dit ingrijpende gevolgen heeft, kon u waarschijnlijk zelf al raden...