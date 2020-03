TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 1 maart IDR

01 maart 2020

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Terminator: dark fate’, vanaf vandaag op Proximus & Telenet

Omdat de ‘Terminator’-mythologie door al die flauwe reboots wat besmeurd was geraakt, wisten we niet goed wat we moesten verwachten van deze zesde prent uit de reeks. Maar hoera, want we werden aangenaam verrast door deze prent. En jawel, ook deze keer kan je weer ‘I’ll be back’ mompelen...

‘Twee tot de zesde macht’, 20u00 op Een

Tv-kok Jeroen Meus is voor het tweede seizoen op rij aan zet als quizmaster in ‘Twee Tot De Zesde Macht’. Vanavond krijgt hij met Tom Waes en Frank ‘Ferry Bouman’ Lammers twee toffe celebs over de vloer. Alsjemenou seg!

‘Over water’, 21u00 op Een

Alweer een hoogdag voor de luie meerwaardezoeker, want na ‘Twee tot de zesde macht’ hoef je helemaal niet te zappen. Bij Eén zenden ze immers de achtste aflevering uit van het tweede seizoen van dramareeks ‘Over water’. Daarin blijkt dat Marjan (Natali Broods) wel heel veel hooi op haar vork heeft genomen, door tegelijkertijd haar kunstgalerij en Michielsen NV te willen leiden...

‘Blind getrouwd’, 19u55 op VTM

Meer zin in een realityreeks waarin tien singles met een wildvreemde in het huwelijksbootje stappen? Dan moet je vanaf 19u55 afstemmen op VTM, want in ‘Blind Getrouwd’ gebeurd er precies dat!

‘Café De Mol’, 19u55 op Vier

Zin om jezelf al mentaal voor te bereiden op de start van het nieuwe ‘De mol’-seizoen? Dan kan je vanavond alvast afstemmen op VIER. Elodie Ouedraogo en Gilles Van Bouwel maken vanaf 19u55 immers de kijkers hiervoor warm. Wij zijn nu al benieuwd!