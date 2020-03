TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 16 maart Redactie

16u00 0 Showbizz In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Sollicitatie’, 21u30 op VIER

In de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen gaan Wout Bru en Marc Coucke op zoek naar nieuw personeel voor Bru’s restaurant in Durbuy La Bru’sserie. De twee hebben daar een brutoloon van 2.500 euro tegenover staan.

‘De MUG’, 21u40 op VTM

Maar liefst 40.000 patiënten belanden per jaar op de spoedafdeling van het ZNA Stuivenberg in Antwerpen. Het ziekenhuis in het hartje van Borgerhout is daarmee een van de drukste van het land. Van de makers van ‘Helden van hier’.

‘Down The Road’, 20u40 op Eén

Dieter Coppens en zijn gezelschap zijn inmiddels in Marokko aangekomen. Na een ietwat onwennige eerste kennismaking met de cultuur, dompelen de zes jongeren met down zich nu volledig onder in de lokale gewoontes. Ze bezoeken een hammam en gaan naar de barbier.

‘Beat VTM’, 20u35 op VTM

Freek Braeckman gaat de laatste uitdaging aan in ‘Beat VTM’. De nieuwslezer neemt het tegen de onbekende Vlaming Sam op in een wedstrijd achter derny’s rijden.