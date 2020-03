TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 15 maart Redactie

15 maart 2020

‘De Mol’, 19u55 op VIE R

Gilles De Coster kwam vorige week als winnaar uit de kijkcijferstrijd met ‘Blind Getrouwd’ en ‘Twee tot de zesde macht’ van Jeroen Meus. Meer dan miljoen mensen zagen hoe kandidaat Gilles als eerste het spel moest verlaten. Wie valt er vandaag af?

‘Blind Getrouwd’, 19u55 op VTM

Na het Kimono-incident, gaat het vanavond alleen maar van kwaad naar erger tussen Tatiana en Lothar. Zelfs een zipline-parcours in de Thaise jungle kan daar niets aan verhelpen. Sonny en Laura hebben hun eerste aanvaring.

‘Over Water’, 21u00 op Eén

Grote finale van de pikdonkere reeks, die vooral visueel heel erg aantrekkelijk was. In deze laatste aflevering belandt Ella na de aanslag in het ziekenhuis. Barry en John worden door de politie ondervraagd. John gebruikt zijn bekendheid in de media om Van Cauwenberghe klem te rijden, maar ook hij is nog niet uitgespeeld.