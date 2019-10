TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 2 oktober IDR

02 oktober 2019

16u00 0 tv In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Rocketman’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Hoera, een biopic over Elton John! Voila, nu bent u ook weer mee.

‘(h)ALLOOMEDIA’, 21u45 op VTM

In ‘(h)ALLOOMEDIA’ brengt Luk Alloo opnieuw een showbizzmagazine op de buis. Dat dit ongetwijfeld leuke televisie oplevert, daar hoeven we u - als showbizzredactie - uiteraard niet van te overtuigen. Zo hebben wij al heel hard kunnen lachen met het fragmentje waarin Luk en Ingeborg met een cabrio door de carwash rijden. Door de wind, door de regen, enzo. Of het deze week ook zo grappig is, ontdekt u vanaf 21u45 op VTM.

‘Bake Off Vlaanderen’, 20u35 op Vier

Omdat wij tegenwoordig op de lijn letten en dus zelf geen koekjes, taartjes en soezen naar binnen smikkelen, kunnen we culinaire programma’s des te harder appreciëren (wegens: andere mensen moeten eten, en wij niet). Gelukkig hadden ze daar bij Vier wel oren naar, want vanavond brengt de zender alweer de vierde aflevering van het derde seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ op de buis. Daarin moeten de bakkers hun internationale talenten demonstreren. Hoeveel misbaksels en voedselvergiftigingen dat vandaag oplevert, zie je vanaf 20u35!

‘Celebrity MasterChef’, 20u00 op BBC 1

“Het leven is een strijd”, orakelt onze bomma soms. Als je die redenering volgt, lijkt het dan ook logisch dat dit ook opgaat voor koken. BBC 1 is het met ons eens, want daar zijn ze al een hele tijd bezig met het nieuwe seizoen van ‘Celebrity MasterChef’. En vandaag is het een specialleke, want niemand minder dan culinaire superster Yotam Ottolenghi komt langs!